В Госдуме прокомментировали введение выходного дня для россиян старше 40 лет
6 августа 2020, 16:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал информацию о том, что граждане РФ старше 40 лет получат дополнительный выходной.
Нилов считает это правильным решением. Но подчеркивает, к диспансеризации надо отнестись со всей ответственностью. И не только россиянам, но и тем, кто ее проводит. По его мнению, запускать болезнь нельзя, надо выявлять ее на ранних стадиях."Это и проще, и дешевле, и с точки зрения охраны здоровья человека правильный подход", — отметил Нилов.
Важно, чтобы люди понимали, что освобождение от работы в этом случае - не просто выходной, и посещение врача - не формальность, добавил Илья Нилов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.