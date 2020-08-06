В Госдуме прокомментировали введение выходного дня для россиян старше 40 лет

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6 августа 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

здание Госдумы, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал информацию о том, что граждане РФ старше 40 лет получат дополнительный выходной.

Нилов считает это правильным решением. Но подчеркивает, к диспансеризации надо отнестись со всей ответственностью. И не только россиянам, но и тем, кто ее проводит. По его мнению, запускать болезнь нельзя, надо выявлять ее на ранних стадиях."Это и проще, и дешевле, и с точки зрения охраны здоровья человека правильный подход", — отметил Нилов.

Важно, чтобы люди понимали, что освобождение от работы в этом случае - не просто выходной, и посещение врача - не формальность, добавил Илья Нилов.