Путин уволил из Следственного комитета трех генералов и одного полковника

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6 августа 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

СМИ со ссылкой на источники в Следственном комитете России сообщили, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника.

Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-майора юстиции Сергея Вазюлина - руководителя Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте, генерал-майора юстиции Андрея Бунева - главы следственного управления СК по Иркутской области, а также руководившего управлением СК по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта юстиции Вадима Бугаенко и руководителя Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковника Рифа Гайфутдинова, он возглавил управление в 2018 году.

Отмечается, что все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.