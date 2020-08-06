Путин уволил из Следственного комитета трех генералов и одного полковника
6 августа 2020, 16:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
СМИ со ссылкой на источники в Следственном комитете России сообщили, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника.
Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-майора юстиции Сергея Вазюлина - руководителя Московского межрегионального следственного управления СК на транспорте, генерал-майора юстиции Андрея Бунева - главы следственного управления СК по Иркутской области, а также руководившего управлением СК по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта юстиции Вадима Бугаенко и руководителя Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковника Рифа Гайфутдинова, он возглавил управление в 2018 году.
Отмечается, что все они написали рапорты об уходе в отставку по собственному желанию.
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