«Аэрофлот» вынужден отменить несколько международных рейсов в августе

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6 августа 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: самолет, pixabay.com

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене нескольких международных рейсов в августе. Отмечается, что ограничения на вылет в более чем 80 зарубежных городов продлеваются до 31 августа.

«Аэрофлот объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», - пояснили в компании.

Пассажиры, которые приобрели билеты в период до 1 мая, и с датой полета до 31 августа, смогут обменять их на ваучер или деньги.

Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, с 15 августа будут разрешены полеты в Цюрих (Швейцария).