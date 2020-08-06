«Аэрофлот» вынужден отменить несколько международных рейсов в августе
6 августа 2020, 15:34[ «Аргументы Недели» ]
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене нескольких международных рейсов в августе. Отмечается, что ограничения на вылет в более чем 80 зарубежных городов продлеваются до 31 августа.
«Аэрофлот объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», - пояснили в компании.
Пассажиры, которые приобрели билеты в период до 1 мая, и с датой полета до 31 августа, смогут обменять их на ваучер или деньги.
Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, с 15 августа будут разрешены полеты в Цюрих (Швейцария).
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