Власти Турции сообщили о резком росте числа случаев заражения COVID-19 на курортах
5 августа 2020, 11:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на турецких курортах в последние дни резко выросло. Об этом в среду, 5 августа, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По словам главы ведомства, впервые за последнее время власти Турции видят серьезный рост числа заболевших COVID-19. Чиновник заметил, что руководство страны должно приложить все необходимые усилия для того, чтобы не допустить возникновения опасных последствий.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с тремя странами, в частности, с Турцией.
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