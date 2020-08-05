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Власти Турции сообщили о резком росте числа случаев заражения COVID-19 на курортах

, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Власти Турции сообщили о резком росте числа случаев заражения COVID-19 на курортах
отель в Турции, pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на турецких курортах в последние дни резко выросло. Об этом в среду, 5 августа, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По словам главы ведомства, впервые за последнее время власти Турции видят серьезный рост числа заболевших COVID-19. Чиновник заметил, что руководство страны должно приложить все необходимые усилия для того, чтобы не допустить возникновения опасных последствий.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила авиасообщение с тремя странами, в частности, с Турцией.

ЕТ

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