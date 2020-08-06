Абхазия объявила об открытии пассажирского ж/д сообщения с Россией

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6 августа 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: vk.com/club

Железнодорожное сообщение между Россией и абхазией, прерванное почти на четыре месяца из-за пандемии коронавируса, возобновляется, сообщают представители компании «Абхазские железные дороги»

– 7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва-Сухум, который прибывает на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа, – цитирует «ТАСС» представителей компании.

Кроме того, 7 августа в направлении Сухуми отправляется пассажирский поезд из Санкт-Петербурга, а 17 августа ожидается прибытие на ж/д вокзал в Сухуми поезда из Самары. Также сообщается, что с 15 августа начинает курсировать туристический поезд по маршруту Туапсе–Гагра. Состав из 11 вагонов будет приходить в Гагру, откуда туристов будут развозить по экскурсионным маршрутам, после чего тем же поездом они будут возвращаться в Туапсе.

В дирекции АЖД также отметили, что пассажирское сообщение с Россией было прервано с конца марта 2020 года, грузовые перевозки на период карантина не останавливались.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали о снятии режима ограничений, введенный на границе России с Абхазией из-за пандемии коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы Сочинской таможни, с 1 августа, после открытия границы, ее в обоих направлениях пересекли больше 92 тысяч человек.

По мнению экспертов, открытие границ с Абхазией может существенно снизить нагрузку на черноморские курорты Краснодарского края. И снизить цены на отдых на побережье края как минимум на 20 процентов.