Россияне стали чаще жаловаться на работу банков

6 августа 2020, 12:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
В первом полугодии 2020 года выросло количество направленных в Банк России жалоб потребителей финансовых услуг.
Рост, по сообщению регулятора, составил на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число жалоб на банки выросло более чем на 44%, большая часть из них связана с реструктуризацией кредитов.
По данным ведомства, в первом полугодии 2020 года на банки поступило 106,6 тысяч жалоб. Количество жалоб на потребительское кредитование выросло в 1,6 раза, ипотечное – в 2,4 раза, кредитование юридических лиц – почти в 10 раз.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.