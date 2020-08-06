Россияне стали чаще жаловаться на работу банков

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6 августа 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Договор. Фото: pixabay.com

В первом полугодии 2020 года выросло количество направленных в Банк России жалоб потребителей финансовых услуг.

Рост, по сообщению регулятора, составил на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число жалоб на банки выросло более чем на 44%, большая часть из них связана с реструктуризацией кредитов.

По данным ведомства, в первом полугодии 2020 года на банки поступило 106,6 тысяч жалоб. Количество жалоб на потребительское кредитование выросло в 1,6 раза, ипотечное – в 2,4 раза, кредитование юридических лиц – почти в 10 раз.