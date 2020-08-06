Краснодарцы обеспокоены планируемой застройкой Юбилейного микрорайона города

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6 августа 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Жители Юбилейного микрорайона Крансодара обратились к депутату Госдумы, члену комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиру Евланову с просьбой помочьв решении проблемы с застройкой микрорайона в ближайшем будущем. Обращение жителей ЮМР было рассмотрено парламентарием в рамках онлайн-приема граждан.

Жители Юбилейного рассказали Владимиру Евланову, об опасениях, связанных с предстоящим изменением целевого назначения земельных участков от улицы Коллекторной до магазина «Окей» по ул. Кубанка с зоны ИЖС на зону ОД (общественно-деловую). Причем Граждан об изменении зоны разрешённого использования никто не уведомлял. Расположенные здесь земельные участки с жилыми домами находятся в собственности граждан. Зона ИЖС располагается там более 30 лет.

Вместе с тем предусмотренные в проекте Генерального плана изменения зоны ИЖС на ОД затрагивают два прилежащих к реке Кубань квартала. Далее к Минской улице зона ИЖС сохраняется. При этом не предусмотрено выполнение каких-либо изменений существующих на этой территории проездов. В настоящее время они рассчитаны всего лишь на одну машину, поскольку из-за ширины улиц вторая рядом попросту не проходит. Кроме того, на данной территории не запланировано строительство электрических подстанций для обеспечения планируемой зоны ОД электроэнергий. А сейчас, по словам жильцов, в ЮМР и без того – постоянная аварийная ситуация по энергоснабжению района. Эта проблема длительное время не решается.

Также в проекте Генплана отсутствует проработка системы ливневой канализации, что может привести к загрязнению реки и ухудшению экологии в районе.

Владимир Евланов, изучив все предложения и мнения жителей микрорайона, обратился с депутатским запросом к главе Краснодара с просьбой рассмотреть предложения жителей ЮМР и учесть их при принятии важнейшего документа для города.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что к депутату Госдумы Владимиру Евланову обратились жители Краснодара, которые попросили его сохранить местную спортивную школу №4. На территории спортшколы могли начать строительство жилых многоэтажек.