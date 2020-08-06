Стало известно, сколько тонн «санкционки» уничтожили в России за пять лет

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6 августа 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Сыр. Фото: pixabay.com

В России с 2015 года запрещен ввоз определенных продуктов, попросту – «санкционки». В Россельхознадзоре подсчитали, сколько импортных продуктов было уничтожено в стране за последние пять лет.

В страну пытаются ввозить мясо, сыры, кофе и многое другое, однако обнаруженный контрафакт оперативно уничтожают. За все время с начала действия запрета на ввоз ряда товаров было уничтожено свыше 36 тысяч тонн санкционной продукции, передает КП. К примеру, за текущий год в ведомстве обнаружили и уничтожили порядка 23,7 тонн животноводческих продуктов и 1,87 тысяч тонн растительных. В Россельхознадзоре добавили, что «санкционка» поступала в страну при помощи ложного транзита или с фальшивыми ветеринарными сертификатами.