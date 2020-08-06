Летние тарифы на платных автотрассах будут действовать до ноября

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6 августа 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: autonews.ru

Трасса. Фото: pixabay.com

Повышенные летние тарифы, которые были введены на платных участках магистралей М3, М4 и М11, будут действовать до 31 октября.

Это связано с тем, что отложенный из-за коронавируса сезон отпусков продлится дольше – летние тарифы в 2020 году были введены 28 июля, хотя обычно стоимость проезда увеличивали уже в середине апреля. Наплыв автомобилистов начался только после снятия ограничений, и стоимость проезда увеличилась на некоторых участках до 30%.

Кроме того, к началу осени должен решиться вопрос об увеличении на оборудованных платных трассах лимита до 130 км/ч. Сейчас такой режим установлен только на двух участках двух федеральных трасс.