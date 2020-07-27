«Автодор» планирует ввести сезонные тарифы на платных дорогах

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27 июля 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Автотрасса. Фото: pixabay.com

Введение сезонных тарифов на платных дорогах, по мнению ведомства, позволит разгрузить федеральные трассы, отметив, что в летний сезон нагрузка на них «существенно возрастает».

В частности, изменятся тарифная сетка и условия предоставления скидок на трассах «Дон», «Украина» и «Нева».

В «Автодоре» отметили, что сезонные тарифы позволяют более равномерно распределять нагрузку от возрастающего трафика, регулировать поток транспорта в дневное и ночное время, а также альтернативным маршрутам. Повышенные тарифы будут действовать с 28 июля по 31 октября.

Ранее в «Автодоре» назвали стоимость проезда по строящейся трассе Москва – Казань.