«Автодор» планирует ввести сезонные тарифы на платных дорогах
27 июля 2020, 22:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Введение сезонных тарифов на платных дорогах, по мнению ведомства, позволит разгрузить федеральные трассы, отметив, что в летний сезон нагрузка на них «существенно возрастает».
В частности, изменятся тарифная сетка и условия предоставления скидок на трассах «Дон», «Украина» и «Нева».
В «Автодоре» отметили, что сезонные тарифы позволяют более равномерно распределять нагрузку от возрастающего трафика, регулировать поток транспорта в дневное и ночное время, а также альтернативным маршрутам. Повышенные тарифы будут действовать с 28 июля по 31 октября.
Ранее в «Автодоре» назвали стоимость проезда по строящейся трассе Москва – Казань.
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