Названа стоимость проезда по строящейся трассе Москва – Казань
21 июля 2020, 10:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко назвал стоимость проезда по новой платной трассе Москва – Казань, несмотря на то, что она еще находится на стадии проектирования.
Стоимость проезда для легковых автомобилей составит около 1 600 рублей или 2,5 рубля за километр. Протяженность трассы составляет 800 км.
Петушенко пообещал скидку для водителей, которые пользуются транспондером – это электронный регистратор, позволяющий платить автоматически. Скидка, по его словам, составит 20%. Он также подчеркнул, что новая трасса М-12 позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа, то есть, на 3,6 часа быстрее обычного.
Билет на поезд по тому же маршруту в плацкарте стоит около 1600 рублей. Время в пути составит от 12 до 14 часов.
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