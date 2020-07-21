Названа стоимость проезда по строящейся трассе Москва – Казань

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21 июля 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Казань. Фото: pixabay.com

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко назвал стоимость проезда по новой платной трассе Москва – Казань, несмотря на то, что она еще находится на стадии проектирования.

Стоимость проезда для легковых автомобилей составит около 1 600 рублей или 2,5 рубля за километр. Протяженность трассы составляет 800 км.

Петушенко пообещал скидку для водителей, которые пользуются транспондером – это электронный регистратор, позволяющий платить автоматически. Скидка, по его словам, составит 20%. Он также подчеркнул, что новая трасса М-12 позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часа, то есть, на 3,6 часа быстрее обычного.

Билет на поезд по тому же маршруту в плацкарте стоит около 1600 рублей. Время в пути составит от 12 до 14 часов.