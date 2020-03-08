Хуснуллин рассказал, почему отложено создание высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань

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8 марта 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

г. Казань, фото: pixabay.com

Вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснил, почему отложено создание высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью. Вопрос соединения Москвы и Казани магистралью обсуждается давно.

По словам Хуснулллина, создание магистрали отложено по двум причинам: во-первых, из-за ее высокой стоимости и во-вторых, из-за необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении. Он отметил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», что пассажиропоток на данный момент не определен, а создание магистрали финансово затратно. Пока вопрос отложен.

Марат Хуснуллин сообщил, что автомобильная дорога между Москвой и Казанью «будет обязательно».

Как он уточнил, в настоящее время идет разработка градостроительной документации, проектной документации.