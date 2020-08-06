Шеф-повар поделился сложностями приготовления обедов на борту круизных лайнеров
6 августа 2020, 10:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Express
Шеф-повар Том Геттер рассказал, с какими сложностями повара сталкиваются при работе на круизных лайнерах. Он отметил, что пассажиры часто недооценивают работу кулинаров.
Геттер отметил, что во время круиза путешественников угощают теми блюдами, которые отражают традиции мест, мимо которых проходит судно. «Наши блюда отражают регионы, в которые мы путешествуем, включая местные вкусы и продукты, везде, где это возможно», - сказал он.
Шеф-повар добавил, что заготовка продуктов проходит до отправления, а потому приходится потратить много сил на расчет и закупку всех необходимых ингредиентов.
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