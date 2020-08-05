Итальянец призвал запретить гавайскую пиццу в России
5 августа 2020, 07:39[ «Аргументы Недели» ]
Итальянский ресторатор Джулио Дзомпи заявил, что так называемую гавайскую пиццу нужно запретить или хотя бы переименовать. «Тут проблема только в названии», - считает повар.
Ресторатор уверен, что гавайская пицца – и не пицца вовсе, а скорее лепешка с ананасами, сыром, ветчиной и томатным соусом. «Гавайская пицца с ананасом для итальянца неприемлема. У этого блюда вкус может быть сладкий, а пицца должна быть солененькой, с моцареллой и помидорами. Ее можно назвать "лепешка с ананасом" – и нормально, но называть это пиццей в итальянских пиццериях надо запретить», - уверен Дзомпи.
Повар отметил, что пицца предполагает вариативность и может иметь оригинальный состав, но все равно при создании блюда стоит учитывать определенные правила и традиции, передает Радио Sputnik.
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