У домашних животных в Гонконге вновь диагностировали COVID-19
6 августа 2020, 11:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Гонконге вновь зафиксированы случаи выявления коронавируса у животных. Как сообщил правительственный Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы, COVID-19 подтвержден у шотландской кошки и йоркширского терьера в разных районах города.
Их хозяева были изолированы, поскольку имели тесные контакты с пациентами, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Оба питомца поместили в специальный карантинный центр для животных.
При этом, у животных не проявляются какие-либо симптомы. В дальнейшем будут проводиться повторные тесты.
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