У домашних животных в Гонконге вновь диагностировали COVID-19

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6 августа 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Гонконге вновь зафиксированы случаи выявления коронавируса у животных. Как сообщил правительственный Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы, COVID-19 подтвержден у шотландской кошки и йоркширского терьера в разных районах города.

Их хозяева были изолированы, поскольку имели тесные контакты с пациентами, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Оба питомца поместили в специальный карантинный центр для животных.

При этом, у животных не проявляются какие-либо симптомы. В дальнейшем будут проводиться повторные тесты.

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