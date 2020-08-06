Доктор Мясников сравнил коронавирус с ВИЧ

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6 августа 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников. Фото: соцсети

Доктор Александр Мясников рекомендовал перестать относиться к коронавирусной инфекции как ко временному явлению. Для наглядности он сравнил COVID-19 c ВИЧ.

«Он будет медленно, скорее всего, несинхронными волнами распространяться, по дороге теряя свою болезнетворную силу. Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы с вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, ВПЧ и мириады других!» - заявил врач.

Также он добавил, что полная победа над коронавирусом возможна только в том случае, если будет разработана эффективная вакцина, которой воспользуется не менее 70% населения.