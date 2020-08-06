Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Доктор Мясников сравнил коронавирус с ВИЧ

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Мясников сравнил коронавирус с ВИЧ
Александр Мясников. Фото: соцсети

Доктор Александр Мясников рекомендовал перестать относиться к коронавирусной инфекции как ко временному явлению. Для наглядности он сравнил COVID-19 c ВИЧ.

«Он будет медленно, скорее всего, несинхронными волнами распространяться, по дороге теряя свою болезнетворную силу. Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы с вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, ВПЧ и мириады других!» - заявил врач.

Также он добавил, что полная победа над коронавирусом возможна только в том случае, если будет разработана эффективная вакцина, которой воспользуется не менее 70% населения.

АБ

В мире

Вассерман предрек «уничтожение» Лукашенко Западом в случае отрыва Белоруссии от РФ

Вассерман предрек «уничтожение» Лукашенко Западом в случае отрыва Белоруссии от РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко окажется под пропагандистскими ударами Запада в случае отрыва страны от России. Об этом заявил Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью