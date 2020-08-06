В РФ проведено более 29,7 миллиона тестов на COVID-19

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6 августа 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

РФ проведено более 29,7 миллиона тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Также уточняется, что под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции остаётся 245 379 пациентов.

В пресс – службе подчеркнули: за минувшие сутки в России проведено 283 тысячи тестов на COVID-19.

Ранее сообщалось: вакцина от коронавируса может не сработать на пациентах с ожирением.