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В РФ проведено более 29,7 миллиона тестов на COVID-19

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В РФ проведено более 29,7 миллиона тестов на COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

РФ проведено более 29,7 миллиона тестов на выявление коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Также уточняется, что под медицинским наблюдением из-за коронавирусной инфекции остаётся 245 379 пациентов.

В пресс – службе подчеркнули: за минувшие сутки в России проведено 283 тысячи тестов на COVID-19.  

Ранее сообщалось: вакцина от коронавируса может не сработать на пациентах с ожирением.

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