Неверов заявил, что популярность в интернете не всегда конвертируется в политический капитал

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6 августа 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Неверов. Фото: сайт ГД.

Популярность в соцсетях, которые, по сути, могут быть личными СМИ политика, не всегда конвертируется в политический капитал.

Об этом руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов заявил на молодежном форуме «Территория смыслов». По его словам, первое, на чем сейчас сосредоточены политики, – это работа в социальных сетях, это попытка привлечь своего избирателя, скажем так, через гаджеты.

«По сути, социальные сети – это личное СМИ кандидата, эффективный инструмент коммуникации со сторонниками и получение обратной связи», – сказал он, отметив, что между количеством лайков, просмотров и комментариев и количеством голосов на выборах есть огромная разница.

На этом же форуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснял молодежи, чем ферма лучше колхоза.