Жириновский рассказал молодежи, чем ферма лучше колхоза
6 августа 2020, 07:40[ «Аргументы Недели» ]
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский порассуждал на тему, кто успешнее – коллектив или индивидуум. Это случилось в рамках молодежного форума «Территория смыслов».
Политик напомнил, что при советской власти ставка была на коллектив, где всегда проще спрятаться за спину коллег.
«Я ни за что не отвечаю, выиграли – вместе, проиграли – тоже вместе», – сказал Жириновский и привел в пример советские колхозы.
«И куда эти колхозы делись, если это была такая хорошая форма организации труда? Тут же все развалилось, когда власть сменилась. А вот фермеры-частники работают на себя, на свое дело, для них успех или провал несут личные последствия. И они процветают», – сказал руководитель парламентской фракции.
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