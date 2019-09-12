В Чувашии колхоз наказали за возделывание земель

Административное дело и штраф. Таким стало наказание председателю колхоза «Свобода» в Чувашии. Ему вменили противозаконное «возделывание земли». Об этом сообщают местные СМИ.

Административное дело было иницировано прокуратурой. Проверка показала, что колхоз использует для пахоты земли, принадлежащие районной администрации. Договор аренды участков закончился в январе 2019 года.

После установленного нарушения чувашский Росреестр оштрафовал председателя колхоза на 44 тысячи рублей. Как сообщают местные СМИ, после всех этих мер колхоз нарушения устранил.