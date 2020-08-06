В Санкт-Петербурге обсуждается возможность перехода ко второму этапу снятия ограничений

Власти Санкт-Петербурга консультируются с медиками по поводу возможного перехода ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По словам вице-губернатора Олега Эргашева, в консультациях принимают участие главные врачи городских больниц, «медицинское сообщество», кроме этого, вопрос рассматривали на межведомственной рабочей группе.

Письмо с предложением перейти ко второму этапу снятия ограничений властям Петербурга направила главный санитарный врач города, Наталья Башкетова. Ранее власти Санкт-Петербурга договорились с городским управлением Роспотребнадзора об открытии торговых центров и ресторанов.

В этот день в 1812 году началось сражение русских и французов под Клястицами, закончившееся поражением последних

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