В Петербурге 27 июля открываются для посетителей торговые центры и рестораны

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23 июля 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

Петербург, фото: pixabay.com

Власти Санкт-Петербурга договорились с городским управлением Роспотребнадзора об открытии торговых центров и ресторанов с 27 июля, об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора.

Заведения оставались закрытыми четыре месяца. Сегодня, 23 июля, состоялась встреча главного санитарного врача Наталии Башкетовой и вице-губернатора Евгения Елина с представителями бизнеса. Было достигнуто соглашение по вопросу обеспечения мер безопасности при открытии ТЦ и точек общепита. Было решено, что представители бизнеса обязаны сообщать в комитет по промышленности о возобновлении своей деятельности и получении QR-кода, а также выполнять действующие меры безопасности. Бизнесмены пообещали отчитываться перед жителями города о том, что именно они делают ради обеспечения безопасной работы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил о необходимости открыть все петербургские рестораны и торговые центры с 27 июля.