Беглов считает, что в Петербурге с 27 июля нужно открыть рестораны и ТЦ

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21 июля 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Беглов. Фото: пресс-служба Кремля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости открыть все петербургские рестораны и торговые центры с 27 июля.

По словам губернатора, необходимо срочно урегулировать ситуацию с Роспотребнадзором, чтобы с понедельника мы могли открыть торговые центры и рестораны.

«Город больше всех заинтересован в открытии ресторанов и торговых центров, потому что мы получаем от них налоги. Необходимо отстаивать интересы бизнеса», – заявил Беглов.

Сообщается, что такое заявление Беглов сделал на фоне возмущения группы бизнесменов, недовольных продолжающимся запретом работы части местных бизнес-структур из-за Covid-19.