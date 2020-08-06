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Доставка товаров в России может значительно подорожать

, 07:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Доставка товаров в России может значительно подорожать
Магазин. Фото: pixabay.com

В России может сильно увеличиться стоимость доставки повседневных товаров. Отмечается, что причина тому – новый проект санитарно-эпидемиологических требований.

Согласно документу, в России предлагают запретить перевозить бытовую химию в тех автомобилях, в которых доставляют продукты питания. Соответственно, компаниям, занимающимся доставкой товаров, придется значительно увеличить свой автопарк.

Отмечается, что в настоящее время средняя стоимость доставки товаров в России составляет 300-350 рублей. При этом в Ассоциации компаний интернет-торговли уверяют, что прямой контакт бытовой химии и продуктов питания исключен – все товары защищены несколькими слоями упаковки.

АБ

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