Бунт курьеров

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10 июля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Московские курьеры сервиса доставки еды Delivery Club 7 июля начали забастовку. Работники вынуждены бороться за свои права, заработную плату. Их положение ухудшается с каждым днём: штрафы постоянно увеличиваются, долги не выплачиваются, а условия работы становятся невыносимыми.



Сервису удалось получить хороший заработок благодаря введённым в столице карантинным ограничениям. В такие дни курьерам приходилось работать практически круглые сутки. Штрафы, выписываемые курьерам сервисом, невозможно оспорить, решить вопрос с координатором не получается.



В Delivery Club штрафуют за любые мелочи: отсутствие корпоративной одежды, опоздания, неопрятный внешний вид и т.д.



Бунт, начавшийся в сети, постепенно перешёл в реальность. В начале июня порядка 40 курьеров направились к головному офису, чтобы поговорить с руководством компании. Однако попытка не увенчалась успехом. Многим курьерам заблокировали аккаунты в приложении и уволили.



Официально Delivery Club не имеет в штате курьеров. Они являются сотрудниками различных логистических компаний. Такая схема является стандартной для сервисов по доставке еды. В пользовательском соглашении Delivery Club указано, что сервис не несёт ответственности за несоблюдение обязательств перед пользователями. Delivery Club лишь связующее звено между пользователем и службами доставки. Прокуратура Москвы начала проверку соблюдения трудовых прав работников сервиса.



