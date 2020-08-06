Студентам платных отделений могут предложить распределение вместо оплаты
6 августа 2020, 07:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести систему распределения для студентов, которые не имеют возможности платить за обучение.
Общественник считает, что с теми, кто в силу определенных причин не в состоянии больше платить за учебу, нужно заключать договоры на обучение на безвозмездной основе при условии, что после окончания вуза они будут обязаны два года отработать по направлению в любом регионе России.
По мнению автора инициативы, реализация данной идеи позволит молодым гражданам страны получить образование независимо от их финансовых возможностей, а также поможет восполнить нехватку специалистов в регионах страны.
Ранее сообщалось, что в России иностранным студентам стало проще устроиться на работу.
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