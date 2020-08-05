Экологи сообщают, что в Россию из Амстердама отправилось судно с 600 тоннами ядерных отходов

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5 августа 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дудин, фото: vesselfinder.com

На борту судна "Михаил Дудин" около 600 тонн урановых хвостов – токсичных радиоактивных отходов процесса обогащения урана. В российский порт Усть-Луга в Ленинградской области судно должно прибыть в следующий вторник.

"Если содержимое только одного контейнера в случае аварии попадет в окружающую среду, то летальная доза для человека может быть в радиусе 32 километров. Это очень опасное и ядовитое вещество, которое будет сохранять опасность в течение длительного времени", — сообщил Сопредседатель российской экологической группы "Экозащита" Владимир Сливяк в эфире "Эха Москвы". Как стало известно организации экологов, позавчера ядерные отходы были транспортированы в Амстердам из немецкого Гронау, где находится предприятие по обогащению урана.

Возникающие при обогащении урана отходы отправляют из Германии в Россию с 2019 года. "Росатом" неоднократно называл сообщения о ввозимых в Россию радиоактивных отходах фейком. В госкорпорации уточняли, что иностранный обедненный уран ввозится в страну не "на захоронение", а на переработку до полезного продукта с его последующим вывозом обратно за рубеж.

"По всей видимости, есть коррумпированные чиновники, которые заинтересованы в том, чтобы их за деньги ввозили, потому что «Росатом» получает деньги за прием этих отходов, а не покупает их как сырье", — отметил Сливяк.

Более подробно о проблеме читайте в материале "АН": Ядерные отходы – безопасное и очень ценное сырье, честно-честно. Всем этим «америкам» скоро покажем .