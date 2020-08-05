Потасовка на день ВДВ была спровоцирована

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5 августа 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот youtube-видео потасовки

Десантников спровоцировали. По парку Горького 2 августа разгуливал один из одиозных видеоблогеров, который нарывался на драку с десантниками. Это и стало причиной массовой драки.

Имя видеоблогера называть не стоит. Он этого и добивался своей провокацией: чтобы его имя было названо. В итоге спровоцировал массовую потасовку десантников с бойцами Росгвардии.

«Он ко всем цеплялся», — рассказал корреспонденту АН один из ветеранов боевых действий, служивших в ВДВ. Как и другие десантники, он был 2 августа в Парке Горького: «Сначала все было корректно. А он принял тактичность за слабость, а потом попросту оборзел».

Блогеру нужно было, чтобы на него напали. Сначала он подходил к компаниям и требовал, чтобы они спрятали алкоголь. Десантники без ругани выполняли требования. Потому что, все - цивилизованные люди.

«А потом он начал забирать емкости и выливать их на землю», — пояснил корреспонденту АН ветеран боевых действий.

Наглость блогера десантников возмутила. Они предложили ему угомониться. И тогда он начал прыгать на десантников. Это спровоцировало конфликт. В него пришлось вмешаться сотрудникам Росгвардии. Уже потом произошла скандальная потасовка.