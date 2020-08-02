В Росгвардии прокомментировали беспорядки в день ВДВ в московском парке Горького
2 августа 2020, 20:24[ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Росгвардии в воскресенье, 2 августа, в праздник российских воздушно-десантных войск пресекли нарушение общественного порядка в парке имени Горького в Москве.
В парке Горького традиционно в День ВДВ проходят праздничные мероприятия. Сегодня в сети появилось видео, на котором снята драка нескольких мужчин в тельняшках с сотрудниками Росгвардии.
В пресс-службе центрального округа Росгвардии сообщили, что 2 августа "во время праздничных мероприятий в парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка". Личности зачинщиков инцидента устанавливаются. Есть пострадавшие
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