В Росгвардии прокомментировали беспорядки в день ВДВ в московском парке Горького

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2 августа 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Сотрудники Росгвардии в воскресенье, 2 августа, в праздник российских воздушно-десантных войск пресекли нарушение общественного порядка в парке имени Горького в Москве.

В парке Горького традиционно в День ВДВ проходят праздничные мероприятия. Сегодня в сети появилось видео, на котором снята драка нескольких мужчин в тельняшках с сотрудниками Росгвардии.

В пресс-службе центрального округа Росгвардии сообщили, что 2 августа "во время праздничных мероприятий в парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка".

Личности зачинщиков инцидента устанавливаются. Есть пострадавшие