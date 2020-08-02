Праздник ВДВ без драки — деньги на ветер. В Москве парни в полосатых тельняшках подрались с росгвардейцами
2 августа 2020, 18:25[ «Аргументы Недели» ]
День ВДВ в России отмечается с особым размахом. Шествие бравых парней в тельняшках, купание в фонтанах, ну и какой же праздник без драки. Но в этом году, из-за коронавируса, многие надеялись, что бравые вояки поумерят свой пыл и не станут устраивать потасовки.
Когда министр обороны Сергей Шойгу поздравлял десантников, он отметил их профессиональное мастерство, боевую выучку и совершенное владение новейшим вооружением, что позволяет успешно выполнять самые сложные и опасные задания. Все эти качества оценили сегодня и росгвардейцы - в столичном Парке Горького "десантура" устроила неледовое побоище с силовиками.
Как сообщает канал "Mash" есть пострадавшие, некоторым из них медики оказывали помошь прямо на месте, другие были доставлены на скорой помощи в больницу. На чьей стороне оказалась победа - неизвестно.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.