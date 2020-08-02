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Праздник ВДВ без драки — деньги на ветер. В Москве парни в полосатых тельняшках подрались с росгвардейцами

, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

Праздник ВДВ без драки — деньги на ветер. В Москве парни в полосатых тельняшках подрались с росгвардейцами
Фото: соцсети

День ВДВ в России отмечается с особым размахом. Шествие бравых парней в тельняшках, купание в фонтанах, ну и какой же праздник без драки. Но в этом году, из-за коронавируса, многие надеялись, что бравые вояки поумерят свой пыл и не станут устраивать потасовки.

Когда министр обороны Сергей Шойгу поздравлял десантников, он отметил их профессиональное мастерство, боевую выучку и совершенное владение новейшим вооружением, что позволяет успешно выполнять самые сложные и опасные задания. Все эти качества оценили сегодня и росгвардейцы - в столичном Парке Горького "десантура" устроила неледовое побоище с силовиками.

Как сообщает канал "Mash" есть пострадавшие, некоторым из них медики оказывали помошь прямо на месте, другие были доставлены на скорой помощи в больницу. На чьей стороне оказалась победа - неизвестно.

БИ

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