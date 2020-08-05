Глава Калмыкии сообщил, что заразился коронавирусом

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5 августа 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Бату Хасиков. Фото: Инстаграм Бату Хасикова.

Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и сейчас лечится в больнице.

Он записал видеообращение, разместив его на своей странице в Инстаграм.

«Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом, у меня положительный результат. Переношу легко, благо иммунитет позволяет», – сказал он, добавив, что продолжает работать дистанционно.

Ранее глава Калмыкии заявлял, что в масштабах республики удалось сдержать темпы распространения COVID-19, а также снять один ряд ограничений.