В Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса в психинтернате
1 июля 2020, 14:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия зафиксировали очаг распространения новой коронавирусной инфекции в Сарпинском психоневрологическом интернате. Об этом стало известно в среду, 1 июля.
«Первое тестирование выявило 15 заболевших человек, на сегодняшнее утро количество заболевших в доме-интернате – 196 человек», -пояснили в ведомстве.
Собеседник отметил, что среди заболевших есть сотрудники медучреждения. Сейчас туда направлены около 70 медиков для работы, госпиталь обеспечили необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Всего в интернате 350 пациентов и 62 сотрудника.
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