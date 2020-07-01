В Калмыкии выявили резкую вспышку коронавируса в психинтернате

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1 июля 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: медик, pixabay.com

В Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия зафиксировали очаг распространения новой коронавирусной инфекции в Сарпинском психоневрологическом интернате. Об этом стало известно в среду, 1 июля.

«Первое тестирование выявило 15 заболевших человек, на сегодняшнее утро количество заболевших в доме-интернате – 196 человек», -пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что среди заболевших есть сотрудники медучреждения. Сейчас туда направлены около 70 медиков для работы, госпиталь обеспечили необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Всего в интернате 350 пациентов и 62 сотрудника.