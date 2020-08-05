Почему туристы из культурных городов дичают и безобразничают на Байкале

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Буйный расцвет туризма на Байкале не первый год остается мечтой и для чиновников, и для предпринимателей. Только за цифрами, подготовленными к реализации проектами и подсчетами еще неполученных барышей без ответа остается вопрос — кто и что будет делать, когда все лелеемые планы сбудутся. Хрупкая экосистема Байкала от такого напора гостей при нынешнем уровне культуры отдыхающих и бизнеса вряд ли оправится. Беспределят на Байкале сегодня с особым вдохновением. Место-то атмосферное.



Разухабистую двухдневную вечеринку на минувших выходных 1 и 2 августа устроили неизвестные на Ольхоне неподалеку от сакрального места — мыса Бурхан. Шоу с искусственной пеной, ночная дискотека, фейерверки с пришвартованного к берегу корабля — все это вполне гармонично смотрелось бы где-нибудь в Турции или Египте. Но только не на Байкале, большая часть территории которого входит в состав различных заповедников и нацпарков.



Что примечательно, этот «праздник жизни» засвидетельствовали не инспекторы нацпарка «Заповедное Прибайкалье» (Ольхон — в их зоне ответственности), а обычные туристы. Один из них — Денис Марков — выложил видео в Instagram. Его запись стала инфоповодом для раскручивания скандала — о возмутительной вечеринке благодаря федеральным СМИ уже знают во всех уголках страны.



В природоохранном ведомстве на скандал отреагировали в духе, что о мероприятии уже знают и вовсю ищут организаторов. Также в ведомстве уточнили, что желающие отдохнуть на Ольхоне должны соблюдать «установленный порядок, направленный на сохранение ценной экосистемы». Насколько быстро вскроется правда об организаторах вечеринки и насколько жесткое для них будет наказание, еще предстоит узнать. Жители Прибайкалья и других регионов страны возмущены и оставляют в соцсетях негодующие комментарии.



В других странах, чьи территории также богаты на заповедники и нацпарки, профилактика таких нарушений подкрепляется гигантскими штрафами. К примеру, в США всего лишь за нелегальный костер в нацпарке можно «влететь» на $10 тыс. и обязательный тюремный срок.



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