Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

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5 августа 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Дмитрий Медведев. Фото: сайт Кремля.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что бывшего губернатора Хабаровского края поддерживает много людей и государство должно с этим считаться.

Об этом лидер единороссов заявил на встрече с участниками партийного кадрового проекта «ПолитСтартап».

По словам Медведева, людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много.

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«Это, так сказать, явление, с которым и государство должно определенным образом считаться», – сказал зампред Совбеза.

Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев охарактеризовал жителей Хабаровского края как свободных и трудолюбивых.