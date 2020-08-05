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Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Дмитрий Медведев. Фото: сайт Кремля.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что бывшего губернатора Хабаровского края поддерживает много людей и государство должно с этим считаться.

Об этом лидер единороссов заявил на встрече с участниками партийного кадрового проекта «ПолитСтартап».

По словам Медведева, людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много.

Полную версию  видеоинтервью  главного редактора   «Аргументов недели» Андрея УГЛАНОВА  и экс-президента Якутии, ныне заместителя председателя Совета по Дальнему Востоку при Совете Федерации Вячеслава Анатольевича ШТЫРОВА  смотрите на  Youtube канале  ЗА УГЛОМ

«Это, так сказать, явление, с которым и государство должно определенным образом считаться», – сказал зампред Совбеза.

Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев охарактеризовал жителей Хабаровского края как свободных и трудолюбивых.

ДВа
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