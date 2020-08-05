Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
5 августа 2020, 15:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что бывшего губернатора Хабаровского края поддерживает много людей и государство должно с этим считаться.
Об этом лидер единороссов заявил на встрече с участниками партийного кадрового проекта «ПолитСтартап».
По словам Медведева, людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много.
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«Это, так сказать, явление, с которым и государство должно определенным образом считаться», – сказал зампред Совбеза.
Ранее врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев охарактеризовал жителей Хабаровского края как свободных и трудолюбивых.
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