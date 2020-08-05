Мясников прокомментировал отказ Ефремова раскаяться за ДТП

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5 августа 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал Александра Мясникова

Автомобиль. Фото: pixabay.com

Александр Мясников отреагировал на отказ устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова признать вину.

Врач процитировал заявление Ефремова, что он не может признать вину, ведь «ничего не помнит», и написал: вполне возможно напиться до бесчувствия и потери памяти.

«Но есть очевидное: преступление (сесть невменяемым за руль) и невинная жертва этого преступления», — отметил медик.

Он подчеркнул: это реальность, независящая от чьей-либо памяти.

«И есть раскаяние. У каждого оно есть, рано или поздно. Придёт оно и к Ефремову. Только на душе у него к тому времени будет дополнительный грех — трусость, доводящая до подлости», — написал Мясников.

Ранее сообщалось: Ефремов пожаловался судье на адвоката потерпевшей стороны Добровинского.