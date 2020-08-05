Жириновский выступает за то, чтобы Ефремова приговорили по-максимуму
5 августа 2020, 14:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что актер Михаил Ефремов заслуживает самого строгого наказания. По мнению политика, это станет предупреждением для всех любителей садиться за руль в нетрезвом виде.
По словам Жириновского, суд должен приговорить артиста к двенадцати годам тюремного заключения. «Ефремову - 12 лет, максимальный срок, чтобы пьяницы по дорогам не катались», - заявил Владимир Вольфович. В настоящий момент Ефремов свою вину отрицает, поскольку «не помнить подробностей произошедшего».
Ранее Жириновский призвал Ефремова признать свою вину в смертельном ДТП, произошедшем в Москве на Садовом кольце.
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