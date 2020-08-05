Фадеев предложил использовать в статистике медианную заработную плату

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5 августа 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Глава совета по права человека (СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев предложил использовать показатель «медианная зарплата», то есть, сколько получает «средний» человек.

По данным Росстата за 2018 год, средняя арифметическая зарплата по стране с налогом составляла 47 тысяч рублей. Если вычесть подоходный налог, взять медиану и вычесть Москву – зарплата в Москве минимум в два раза выше, чем в остальной стране, – то получится 26-27 тысяч рублей.

«Эта цифра гораздо ближе к тому, что люди видят вокруг себя. Когда люди слышат про среднюю зарплату в 47-49 тысяч, это вызывает возмущение, потому что большинство людей не получает такую зарплату», – считает Фадеев.

Правозащитник пояснил, как средняя зарплата высчитывается сегодня: допустим, руководитель организации получает в месяц 120 тысяч рублей. А девять его сотрудников по 20 тысяч рублей. Всего фонд зарплаты 300 тысяч рублей. Делим на десять, получаем среднюю арифметическую зарплату 30 тысяч рублей. Медианное значение в этом примере – 20 тысяч рублей.

«Пусть медианная зарплата будет существенно ниже, но она будет понятнее людям. Если мы зайдем на сайты, где ищут работу, легко найдем объявление «Требуется учитель», и зарплата – 15-25 тысяч рублей. Это реальная зарплата, которую предлагают учителям, а вовсе не 40 тысяч. Поэтому хорошо бы наряду со средним значением ввести медианный», – добавил глава СПЧ.