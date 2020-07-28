Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Подмосковье учителя получают самые высокие в России зарплаты

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

В Подмосковье учителя получают самые высокие в России зарплаты
Фото: pixabay.com

Согласно июльскому исследованию сервиса «Работа.ру», в Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России.

Так, тройку самых высоких предложений для учителей составляют Московская область (69 тыс. рублей), Омск (59 тыс.) и Москва (48 тыс.).

«В Крыму учителям в среднем предлагают 34 тыс. рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде – около 28 тыс. Самые низкие зарплаты предлагают учителям в Екатеринбурге – 24 тыс. рублей», – сообщается в результатах исследования.

АГ

В мире

Украинские националисты подвесили за шею фигуру Зеленского на митинге в Полтаве

Украинские националисты «повесили» президента Зеленского на митинге в Полтаве

Украинские националисты на митинге против перемирия в Донбассе подвесили за шею фигуру Владимира Зеленского. Акция протеста состоялась в Полтаве, говорится в заметке, размещенной на страницах интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью