В Подмосковье учителя получают самые высокие в России зарплаты
28 июля 2020, 14:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: Радио-1
Согласно июльскому исследованию сервиса «Работа.ру», в Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России.
Так, тройку самых высоких предложений для учителей составляют Московская область (69 тыс. рублей), Омск (59 тыс.) и Москва (48 тыс.).
«В Крыму учителям в среднем предлагают 34 тыс. рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде – около 28 тыс. Самые низкие зарплаты предлагают учителям в Екатеринбурге – 24 тыс. рублей», – сообщается в результатах исследования.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.