В Подмосковье учителя получают самые высокие в России зарплаты

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28 июля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Фото: pixabay.com

Согласно июльскому исследованию сервиса «Работа.ру», в Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России.

Так, тройку самых высоких предложений для учителей составляют Московская область (69 тыс. рублей), Омск (59 тыс.) и Москва (48 тыс.).

«В Крыму учителям в среднем предлагают 34 тыс. рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде – около 28 тыс. Самые низкие зарплаты предлагают учителям в Екатеринбурге – 24 тыс. рублей», – сообщается в результатах исследования.