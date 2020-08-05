Avia.pro сообщил об ответе армии России на «провокации» Белоруссии на границе

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5 августа 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская армия ответила на «провокации» Белоруссии на границе двух стран. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад рядом с рубежами РФ была замечена белорусская военная техника. В ответ Москва стянула к границе группировку, включающую в себя три тысячи человек и 800 единиц техники. Российские силы фактически окружили соседнее государство с восточного направления, отмечается в процитированной публикации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в министерстве обороны Белоруссии объявили о проведении военных сборов на территории Витебской области.