Avia.pro сообщил об ответе армии России на «провокации» Белоруссии на границе
5 августа 2020, 13:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: Avia.pro
Российская армия ответила на «провокации» Белоруссии на границе двух стран. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад рядом с рубежами РФ была замечена белорусская военная техника. В ответ Москва стянула к границе группировку, включающую в себя три тысячи человек и 800 единиц техники. Российские силы фактически окружили соседнее государство с восточного направления, отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в министерстве обороны Белоруссии объявили о проведении военных сборов на территории Витебской области.
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