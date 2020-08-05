Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Гидрометцентре рассказали, какую погоду следует ждать в ближайшие дни в Москве

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Гидрометцентре рассказали, какую погоду следует ждать в ближайшие дни в Москве
лето в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 5 августа, в рамках беседы с журналистами рассказал, какой погоды следует ждать в ближайшие несколько дней на территории Москвы.

По словам синоптика, в столице будет хорошая летняя погода практически без осадков. В ближайшие несколько дней в городе будет много солнца, а ночные температуры будут достигать плюс 15 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 28 градусов. В среднем температура в Москве в дневное время составит плюс 26 градусов, что вполне комфортно. Предполагается, что данный показатель понизится до плюс 25 градусов только 9 августа.

Уже с 10 числа температурный фон будет около плюс 20. Вильфанд отметил, что подобный показатель является нормальным для августа.

ЕТ

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью