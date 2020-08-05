В Гидрометцентре рассказали, какую погоду следует ждать в ближайшие дни в Москве
5 августа 2020, 13:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 5 августа, в рамках беседы с журналистами рассказал, какой погоды следует ждать в ближайшие несколько дней на территории Москвы.
По словам синоптика, в столице будет хорошая летняя погода практически без осадков. В ближайшие несколько дней в городе будет много солнца, а ночные температуры будут достигать плюс 15 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 28 градусов. В среднем температура в Москве в дневное время составит плюс 26 градусов, что вполне комфортно. Предполагается, что данный показатель понизится до плюс 25 градусов только 9 августа.
Уже с 10 числа температурный фон будет около плюс 20. Вильфанд отметил, что подобный показатель является нормальным для августа.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.