В Гидрометцентре рассказали, какую погоду следует ждать в ближайшие дни в Москве

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5 августа 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

лето в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 5 августа, в рамках беседы с журналистами рассказал, какой погоды следует ждать в ближайшие несколько дней на территории Москвы.

По словам синоптика, в столице будет хорошая летняя погода практически без осадков. В ближайшие несколько дней в городе будет много солнца, а ночные температуры будут достигать плюс 15 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 28 градусов. В среднем температура в Москве в дневное время составит плюс 26 градусов, что вполне комфортно. Предполагается, что данный показатель понизится до плюс 25 градусов только 9 августа.

Уже с 10 числа температурный фон будет около плюс 20. Вильфанд отметил, что подобный показатель является нормальным для августа.