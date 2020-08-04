Москвичам пообещали комфортную погоду во вторник

4 августа 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус пообещал жителям Москвы и гостям города комфортную погоду во вторник, 4 августа. Ранее сообщалось, что в столицу России возвращается летнее тепло.
Предполагается, что во вторник в Москве будет переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух в центре города прогреется до плюс 26 градусов, а в Московской области – до плюс 27. Ветер в столице будет южным и слабым – от 2 до 7 метров в секунду.
Синоптик заметил, что атмосферное давление в течение дня достигнет показателя 750 миллиметров ртутного столба, что превышает норму.
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