Москвичам пообещали комфортную погоду во вторник

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4 августа 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус пообещал жителям Москвы и гостям города комфортную погоду во вторник, 4 августа. Ранее сообщалось, что в столицу России возвращается летнее тепло.

Предполагается, что во вторник в Москве будет переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух в центре города прогреется до плюс 26 градусов, а в Московской области – до плюс 27. Ветер в столице будет южным и слабым – от 2 до 7 метров в секунду.

Синоптик заметил, что атмосферное давление в течение дня достигнет показателя 750 миллиметров ртутного столба, что превышает норму.