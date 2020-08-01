Синоптик сообщил об изменении погоды в Москве с понедельника

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1 августа 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

лето в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что с понедельника погода в Москве изменится. На столицу России, по словам специалиста, надвигается жара.

Синоптик подчеркнул, что в выходные ожидаются дожди и грозы, температура воздуха составит до плюс 20 градусов. В понедельник, однако, осадков уже не будет. Во вторник ветер в Москве сменится с западного на южный, а столбики термометров начнут расти.

К среде температура воздуха в столице в дневное время достигнет плюс 28 градусов, а к четвергу – плюс 31.