Стилист рассказал о пляжных трендах лета 2020: стиль 60-х возвращается

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5 августа 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

купальник, pixabay.com

Стилист Руслан Громов рассказал о трендах купальников лета 2020 года. Граждане России в последнее время в связи с отменой ряда ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, начали чаще посещать пляжи.

Громов сообщил, что в моду вернулись слитные и раздельные купальники в стиле 60-х – закрытые и яркие. Кроме того, трендом являются плавки с высокой линией талии.

Модницам стоит отдавать предпочтение купальным костюмам в полоску, горошек или клетку. Однако следует помнить, что горизонтальная полоска визуально расширяет талию, поэтому выбирать лучше вертикальную. В моде тропические мотивы – цветочный принт, рисунок в виде листьев. Кроме того, на пляже можно появляться в купальниках с леопардовой расцветкой.