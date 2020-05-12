Что будет модно носить после самоизоляции

Самоизоляцию скоро снимут, и пора уже задуматься насчет гардероба. Поговорим о модных трендах весна-лето 2020.
Вы можете продолжать носить любые тренды из текущих: кожу, мини, неон, перья или костюмы с шортами. Однако стоит выделить несколько совершенно новых направлений: увлечение историей искусства, появление турнюров и кринолинов и многое другое.
Огромные объемы с подъюбниками
В моду возвращаются предметы исторического костюма – кринолины и турнюры. Теперь на вечерние мероприятия одеваемся в духе Марии-Антуанетты, вместо подчеркивания стройных бедер.
Поло
Не спешите выкидывать свою тенниску – в следующем сезоне она пригодится. Поло возвращается в гардеробы во всевозможных вариациях. Сочетать можно с любимым маскулинным костюмом или носить огромную рубашку поло поверх любимого платья.
Джинсовый-тотал-лук
Джинсы – неотъемлемая часть женского гардероба. В этом сезоне будут актуальны полностью джинсовые образы. Рекомендовано не сочетать разные цвета тканей, лучше отдать предпочтение однотонным сочетаниям.
Черное и белое
Черно-белая строгая модная клетка должна непременно быть в гардеробе. Твидовые платья, клетчатые пальто и костюмы в стиле Стервеллы Де Виль.
«Фонарики»
В этом году рукава-фонарики очень популярны. Платья, блузки с такими рукавами будут отличным вариантом к любому случаю.
Тропикана
Еще один важный тренд этого лета – принты и изображения обитателей тропического леса. Причудливые цветы, диковинные птицы, лианы будут украшать ваш летний гардероб.
Черно-белая геометрия
Черно-белый геометрический принт в виде полосок и гороха нескольких размеров в одном комплекте был замечен на шоу Chanel, Max Mara и других марок. Берите на заметку уже сейчас.
Майки-алкоголички
Новшество вечерней моды – майки-алкоголички сочетать можно с самыми нарядными длинными юбками или праздничными широкими брюками.