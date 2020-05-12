Что будет модно носить после самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

12 мая 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

Фото: соцсети

Самоизоляцию скоро снимут, и пора уже задуматься насчет гардероба. Поговорим о модных трендах весна-лето 2020.

Вы можете продолжать носить любые тренды из текущих: кожу, мини, неон, перья или костюмы с шортами. Однако стоит выделить несколько совершенно новых направлений: увлечение историей искусства, появление турнюров и кринолинов и многое другое.

Огромные объемы с подъюбниками

В моду возвращаются предметы исторического костюма – кринолины и турнюры. Теперь на вечерние мероприятия одеваемся в духе Марии-Антуанетты, вместо подчеркивания стройных бедер.

Поло

Не спешите выкидывать свою тенниску – в следующем сезоне она пригодится. Поло возвращается в гардеробы во всевозможных вариациях. Сочетать можно с любимым маскулинным костюмом или носить огромную рубашку поло поверх любимого платья.

Джинсовый-тотал-лук

Джинсы – неотъемлемая часть женского гардероба. В этом сезоне будут актуальны полностью джинсовые образы. Рекомендовано не сочетать разные цвета тканей, лучше отдать предпочтение однотонным сочетаниям.

Черное и белое

Черно-белая строгая модная клетка должна непременно быть в гардеробе. Твидовые платья, клетчатые пальто и костюмы в стиле Стервеллы Де Виль.

«Фонарики»

В этом году рукава-фонарики очень популярны. Платья, блузки с такими рукавами будут отличным вариантом к любому случаю.

Тропикана

Еще один важный тренд этого лета – принты и изображения обитателей тропического леса. Причудливые цветы, диковинные птицы, лианы будут украшать ваш летний гардероб.

Черно-белая геометрия

Черно-белый геометрический принт в виде полосок и гороха нескольких размеров в одном комплекте был замечен на шоу Chanel, Max Mara и других марок. Берите на заметку уже сейчас.

Майки-алкоголички

Новшество вечерней моды – майки-алкоголички сочетать можно с самыми нарядными длинными юбками или праздничными широкими брюками.