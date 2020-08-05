Больше трети россиян не видят пользы в знании иностранных языков
5 августа 2020, 11:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Каждый третий россиянин считает, что без знаний иностранного языка можно обойтись.
По данным ВЦИОМ, больше всего так считают респонденты в возрасте 25-34 лет (43%). Кроме того, в том, что иностранный язык не очень нужен, уверены 39% респондентов из городов-миллионников. При этом больше половины россиян (54%) считают, что владеть иностранными языками необходимо, поскольку без них нельзя обойтись.
По данным исследования, больше всего в изучении иностранных языков заинтересованы молодые люди в возрасте 18-24 лет (62%), а в важности их изучения иностранных языков уверены по 60% респондентов в Москве и Петербурге.
Ранее в Минпросвещения заявили, что обязательного ЕГЭ по иностранным языкам не будет.
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