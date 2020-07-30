В Минпросвещения заявили, что обязательного ЕГЭ по иностранным языкам не будет

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30 июля 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

ЕГЭ. Фото: сайт Минпросвещения РФ

В Минпросвещения РФ объяснили причину отказа от обязательного ЕГЭ по иностранным языкам. Решение основано на «многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности подобного подхода», сообщили в ведомстве.

При этом в министерстве подчеркнули, что иностранные языки останутся в числе предметов, экзамен по которым обучающиеся сдают по собственному выбору. В Минпросвещения отметили, что «иностранные языки – важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться».

Таким образом, иностранные языки останутся в числе предметов, экзамен по которым обучающиеся сдают по собственному выбору.