Жириновский предложил отменить ЕГЭ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в будущем Единый государственный экзамен нужно отменить не только среди тех, кто не планирует поступать в ВУЗы, но и совсем.
«Сейчас все наши выпускники заканчивают сдачу экзаменов, и есть общая договоренность отменить ЕГЭ для тех выпускников школ, которые в вузы поступать не будут, их 10%», - высказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Жириновский отметил, что нужно сократить число людей, которые сдают экзамен. По его словам, выпускники, которые отказались от получения высшего образования в этом году и так получат аттестаты по результатам работам, пройденных в школе во время обычных уроков.
Ранее сообщалось, что выпускники школ, которые сдавали ЕГЭ по химии, и их родители потребовали признать результаты экзамена недействительными.
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