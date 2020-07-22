Жириновский предложил отменить ЕГЭ

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22 июля 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: экзамен, pixabay.com

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в будущем Единый государственный экзамен нужно отменить не только среди тех, кто не планирует поступать в ВУЗы, но и совсем.

«Сейчас все наши выпускники заканчивают сдачу экзаменов, и есть общая договоренность отменить ЕГЭ для тех выпускников школ, которые в вузы поступать не будут, их 10%», - высказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Жириновский отметил, что нужно сократить число людей, которые сдают экзамен. По его словам, выпускники, которые отказались от получения высшего образования в этом году и так получат аттестаты по результатам работам, пройденных в школе во время обычных уроков.

Ранее сообщалось, что выпускники школ, которые сдавали ЕГЭ по химии, и их родители потребовали признать результаты экзамена недействительными.