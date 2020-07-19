Скандал вокруг ЕГЭ по химии набирает обороты

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19 июля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bfm.ru

фото из открытых источников

Выпускники школ 2020 года, которые сдавали ЕГЭ по химии, и их родители потребовали признать результаты экзамена недействительными. Несколько петиций с жалобами на необоснованную сложность заданий размещены на портале Change.org.

Инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян, разместивший обращение к министру просвещения Сергею Кравцову отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов-химиков. «Зачем надо было настолько усложнять формулировки и постановки вопросов?! Для чего тогда вообще публикуют демоверсии ФИПИ, если на реальном экзамене нет шаблонов и заданий, к которым действительно готовили детей?!» — возмущен он. По его мнению, ЕГЭ такого уровня ломают психику детей и подрывают их веру в себя.

В другой петиции говорится, что «работы не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов». «На экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники! Столько сил, нервов, денег ушло на подготовку!» — пишет автор петиции.

Вчерашние школьники делятся в соцсетях, что многие просто уходили с экзамена по химии, рыдая. У кого-то истерика случилась прямо на экзамене.

Будущие абитуриенты объясняют, что задания были не только сложные, но и в заданиях были новые типы задач с формулировками, которые не встречались раньше нигде: ни в материалах открытого банка заданий ЕГЭ Института педагогических измерений ФИПИ, ни в демоверсиях, ни в досрочных вариантах.

Выпускник одной из школ в Красногорске собирается поступать в медицинский вуз. Серьезно готовился к ЕГЭ по химии. Был уверен в своей подготовке. Юноша говорит, что предполагал - задания будут сложнее, но никто не был готов к тому, что дадут настолько сложные задания, - передает радиостанция BFM.

"Все говорят, что дистанционное обучение никак не повлияло на полученные знания. На самом деле, очень сильно повлияло. Не было возможности проводить какие-то профильные дополнительные занятия, подготовка велась исключительно самостоятельно», - поделился он.

Выпускники и их родители считают, что организаторы ЕГЭ, учитывая такой особенный учебный процесс из-за пандемии, могли бы немного облегчить задания. Некоторые думают, что вузам это выгодно — низкие баллы заставят выпускников поступать на платной основе.