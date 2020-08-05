В России за сутки скончались 139 пациентов с коронавирусом нового типа
5 августа 2020, 11:07[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки 139 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа скончались в России. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, в частности, 18 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Санкт-Петербурге, 11 – в Москве. С начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации умерли 14 490 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие 24 часа в стране выявили 5 204 новых случая заражения COVID-19.
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