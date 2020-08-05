Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки скончались 139 пациентов с коронавирусом нового типа

, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки скончались 139 пациентов с коронавирусом нового типа
лаборатория, Waltraud Grubitzsch/ZB

За минувшие сутки 139 человек с подтвержденным коронавирусом нового типа скончались в России. Об этом в среду, 5 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, в частности, 18 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Санкт-Петербурге, 11 – в Москве. С начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации умерли 14 490 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие 24 часа в стране выявили 5 204 новых случая заражения COVID-19.

ЕТ

В мире

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Политолог Ищенко назвал регион бывшего СССР, где может вспыхнуть новая война

Ростислав Ищенко, политический эксперт, обозначил регион бывшего Советского Союза, где может начаться новый военный конфликт. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью