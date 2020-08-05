В России за сутки выявили 5 204 заразившихся COVID-19

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5 августа 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

анализы, Marco Passaro/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России увеличилось на 5 204. Соответствующие данные предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи заболевания коронавирусом за минувшие 24 часа были зарегистрированы в 83 регионах Российской Федерации. Подчеркивается, что у 1 342 зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

С начала пандемии в России были выявлены 866 627 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сегодня стало известно, что число жертв COVID-19 в мире превысило 700 человек.